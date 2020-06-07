Стало известно о рекордной закупке «Газпрома»

Компания «Газпром Инвест» объявила тендер на закупку рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) на сумму почти 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала госзакупок.

Общее число ТБД, которые должна получить компания, составит порядка 1,3 миллиона тонн. Итоги тендера должны подвести 16 июня 2020 года, максимальная цена заказа составит 98,402 миллиарда рублей.

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«Газпром» обязан в течение 90 дней внести 30 процентов авансового платежа, что составит примерно 33 миллиарда рублей. До этого крупнейшим заказом «Газпром Инвеста» на покупку ТБД считался тендер на девять миллиардов рублей в феврале 2018 года, отмечает ТАСС.

Поставку труб на базы «Газпром Инвеста» в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово планируется осуществить в период до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Газпром» поставил под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». Как следует из расследования «Ленты.ру», на одном из важнейших месторождений компании — Чаяндинском — выявлены многочисленные нарушения, которые могут привести к неисполнению многомиллиардного контракта.

Источник: Лента.Ру