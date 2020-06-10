Стало известно о сбежавшем после ДТП с Ефремовым пассажире

В машине актера Михаила Ефремова, устроившего аварию в центре Москвы, мог находиться некий пассажир в белой футболке и зеленой ветровке с капюшоном. Как стало известно со слов очевидца ДТП, через некоторое время после происшествия он сбежал, пишет «Московский комсомолец».

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Очевидцем, по информации издания, стал человек, едва не ставший жертвой аварии с участием актера. Он рассказал, что вечером 8 июня вместе с приятелем ехал по Садовому кольцу. Недалеко от здания МИД России его подрезал черный джип актера. Водитель утверждает, что ему еле удалось избежать столкновения. Внедорожник Ефремова проехал 100 метров в сторону Арбата, после чего произошло ДТП, рассказывает мужчина.

«Я, естественно, тут же остановился у обочины и мы с другом побежали к месту ДТП. Вокруг пострадавшего уже было много людей, они пытались вытащить его из машины. Кто-то даже принес домкрат, но это не помогло, автомобиль очень сильно пострадал. Водитель был жив, я видел, как он шевелился», — сказал он, отметив, что никаких звуков из салона не раздавалось.

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Как утверждает очевидец, ему в глаза бросился мужчина лет 35, среднего роста, примерно 175-180 сантиметров, одетый в белую футболку и зеленую ветровку с капюшоном, но ранее его он не видел. «На мужчине не было каких-либо ссадин или повреждений, но, по моим ощущениям, он был не сторонним наблюдателем, а пассажиром злополучного джипа», — продолжил мужчина, добавив, что незнакомец был спокоен и не спешил отходить от машины, но когда его внимание переключилось на Ефремова, тот сразу исчез.

Полиция ранее опровергала сообщения о наличии в машине Ефремова пассажиров в момент смертельного ДТП в центре Москвы. «В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев», — отмечали в МВД.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал. 9 июня актера отправили под домашний арест. В его крови также обнаружили наркотики.

Источник: Лента.Ру