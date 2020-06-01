Стало известно о смерти третьего вора в законе за две недели

В Греции умер грузинский вор в законе Валерий Джавахадзе, известный в криминальных кругах как Курша. Об этом стало известно информационному агентству «Прайм Крайм».

Как уточнил источник агенства, причиной смерти 48-летнего уроженца Кутаиси стало систематическое злоупотребление наркотиками и алкоголем.

Две недели назад сообщалось о смерти сразу двух воров в законе — 44-летнего Ислама Эдильгиреева, известного в криминальных кругах как Ислам Большой, и 82-летнего Владимира Дрибного (Полтава). Эдильгиреев скончался в Чечне, а Дрибный — в Одессе (Украина). При этом смерть обоих криминальных авторитетов не носит насильственный характер.

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Источник: Лента.Ру