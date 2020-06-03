Стало известно о трех уголовных делах после разлива топлива в Норильске

3 июня 2020     7
Стало известно о трех уголовных делах после разлива топлива в Норильске

Следователи возбудили три уголовных дела после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и попадания нефтепродуктов в водоемы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по статьям 254 УК РФ («Порча земли»), 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») и 250 УК РФ («Загрязнение вод»). В ходе их расследования задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) в качестве подозреваемого. Гендиректору предприятия вынесено предостережение в связи с аварийным разливом топлива.

По данным ведомства, 29 мая 2020 года 17 тысяч тонн дизельного топлива вылилось на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

31 мая был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

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Источник: Лента.Ру

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Следователи возбудили три уголовных дела после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и попадания нефтепродуктов в водоемы. Об этом «Ленте.ру» сообщили …



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