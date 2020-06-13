Стало известно об опасениях Германии насчет санкций против «Северного потока-2»

Власти Германии опасаются, что введение новых американских санкций против проекта строительства трубопровода «Северный поток-2» затронет государственные службы страны и отечественные компании. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики ФРГ.

Согласно документу, санкции могут коснуться предприятий, которые оказывают услуги страхования, модернизации трубопроводной сети и дооснащения судов-трубоукладчиков. Также пострадают фирмы, отвечающие за проведение контроля, проверок и выдачу сертификации.

Материалы по теме 00:01 — 28 мая Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

В правительстве страны опасаются, что сотрудничество с Россией в данном проекте может означать административную ответственность для государственных органов в связи с завершением или эксплуатацией трубопровода. По мнению немецких властей, применение американских санкций к дружественным государствам стало бы абсолютным новшеством.

Ранее в парламенте Германии посчитали неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» и приготовились разработать ответные меры, если преследование проекта не прекратится.

В начале июня США запланировали расширить санкции против «Северного потока-2» и внесли советующий проект на рассмотрение в Сенат. По мнению конгрессменов, он угрожает интересам страны и не может быть завершен.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Однако завершение строительства пришлось отложить из-за позиции Дании, которая долго не согласовывала Москве маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за ограничений со стороны США в отношении компаний, участвующих в проекте. В результате работы по прокладке труб приостановил швейцарский подрядчик Allseas, и Россия столкнулась с необходимостью достраивать объект собственными силами. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.

Источник: Лента.Ру