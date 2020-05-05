Стало известно об ухудшении состояния отца Нурмагомедова

Стало известно об ухудшении состояния российского тренера и отца бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом в интервью РИА Новости сообщил судья олимпийской категории по спортивной борьбе, друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов.

Османов рассказал, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован в московскую больницу 3 мая. «Мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем», — заявил он.

57-летний специалист был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Тогда тренер рассказал, что чувствует себя хорошо.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Помимо этого, в промоушене выступают и другие ученики российского тренера: Ислам Махачев, Абубакар и Умар Нурмагомедовы.

В качестве спортсмена Абдулманап Нурмагомедов становился чемпионом Украины по самбо и дзюдо. Среди его воспитанников — чемпионы мира по боевому самбо.

Источник: Лента.Ру