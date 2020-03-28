Стало известно вероятное время возобновления РПЛ

Розыгрыш Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть возобновлен в июле 2020 года. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Уточняется, что речь идет о второй половине месяца. Если все пойдет по плану, то сезон-2020/2021 в лиге начнется в сентябре, а командам придется играть по два матча в неделю вместо одного.

27 марта была названа и вероятная дата возобновления Английской премьер-лиги.

РПЛ была приостановлена 17 марта из-за распространения коронавируса. Пауза наступила также и в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге. Решение было принято в ходе заседания Бюро исполкома Российского футбольного союза.

Источник: Лента.Ру