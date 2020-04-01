Старинная икона Божией Матери замироточила в Тульской области

Икона XVIII века — образ Богоматери «Знамение» — замироточила в Михаило-Архангельском храме в Тульской области. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Храм располагается в селе Урусово. В сообщении отмечается, что мироточение наблюдается с 8 февраля с периодичностью раз в несколько дней.

«Факт мироточения иконы подтвердил благочинный Веневского округа протоиерей Николай Дудин», — отметили в РПЦ.

Сама икона была найдена 30 лет назад на чердаке заброшенного дома жителем села Островки. Мужчину находка заинтересовала тем, что на ее обратной стороне был написан образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Мироточение — явление, связанное с появлением благоухаюшей маслянистой влаги (миро) на иконах и мощах святых. Христиане верят в чудесное и нерукотворное происхождение явления.

14 марта «Известия» сообщали, что впервые за всю историю Эрмитажа в музее открылась постоянная экспозиция русской иконописи. В нескольких маленьких залах разместились артефакты, которые пережили революции, войны, блокаду, застали осквернение и запустение храмов в эпоху воинствующего атеизма.