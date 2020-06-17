Стартовали продажи робособаки за 74,5 тысячи долларов

17 июня 2020     19
Стартовали продажи робособаки за 74,5 тысячи долларов

Стартовали продажи робособаки Spot компании Boston Dynamics для всех компаний в США за 74,5 тысячи долларов (5,2 миллиона рублей). Об этом сообщается на сайте компании.

Однако клиентам из других стран предлагается только узнать стоимость и условия аренды.

Также компания выложила в своем Youtube-канале рекламный ролик, в котором показаны умения робота. На кадрах видно, как Spot ходит, поднимается по лестнице, отжимается наравне с человеком, взбирается на возвышенности, кувыркается и пытается открыть дверь. Также показано, как несколько робособак играют в футбол, перемещают человека на деревянной доске и тянут большегрузный автомобиль за привязанный трос. Помимо этого, роботы могут записывать видео и проводить осмотр местности.

Spot предлагают использовать в том числе для автоматического сбора данных, перевозки грузов и других задач.

Дополнительно Boston Dynamics предлагает купить запасной аккумулятор, а также подписку на годовое премиум-обслуживание за 15 тысяч долларов.

В мае робособака Spot прогулялась по парку в Сингапуре и проверила соблюдение людьми социальной дистанции.

Источник: Лента.Ру

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Стартовали продажи робособаки за 74,5 тысячи долларов
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Стартовали продажи робособаки Spot компании Boston Dynamics для всех компаний в США за 74,5 тысячи долларов (5,2 миллиона рублей). Об …



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