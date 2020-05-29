Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве

Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.

В ходе передачи «Алена, блин!» на YouTube артист поделился страшными воспоминаниями.

По его словам, в детстве он с четырьмя друзьями играл неподалеку от заброшенного завода пластполимеров. В какой-то момент к компании детей подошел незнакомец.

Испугавшись, маленький Стас убежал и спрятался, однако мужчина начал угрожать.

«Ты тогда родителям этих четверых передай, где я их закопал». Надо было возвращаться. Мне страшно, трясутся ноги, но я вернулся обратно», — рассказал Костюшкин.

После этого, по словам музыканта, незнакомец заставил детей лечь и произвел действия сексуального характера.

«Я не понимал, вообще, что это. Мне восемь лет. Никто не понял», — заключил он.

Костюшкин уверен, что мужчина так и не ответил за содеянное. Дети условились никому не рассказывать о произошедшем. Раскрыть тайну артист решился из-за опасений за собственных детей.

В январе сообщалось, что в Сочи задержан 59-летний мужчина, который надругался в автобусе над 10-летней девочкой.