Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании

Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.

Артист отметил, что история произошла 40 лет назад.

«Я это рассказал, потому что у меня трое сыновей и я за них переживаю. Вот для чего это было сказано», — сказал Костюшкин в Instagram.

Певец добавил, что история должна способствовать тому, чтобы люди задумались о том, что с их детьми, и озаботились их защитой.

Накануне артист в ходе передачи «Алена, блин!» на YouTube рассказал, что он и четверо его друзей стали жертвами сексуального насилия со стороны неизвестного мужчины. Костюшкину тогда было восемь лет.