Ставшая порноактрисой гонщица раскрыла размер месячного заработка

Австралийская гонщица Рени Грейси, бросившая спорт ради карьеры порноактрисы, похвасталась стремительным ростом благосостояния. Об этом сообщает 7news.com.au.

По словам 25-летней спортсменки, уже около семи тысяч человек заплатили за возможность эксклюзивного просмотра роликов с ее участием. Это позволит ей зарабатывать около 90 тысяч долларов в месяц при условии, что количество подписчиков останется прежним. Австралийка добавила, что не могла и мечтать о таком финансовом благополучии.

О смене профессии девушка заявила 5 июня. Она отметила, что доход от участия в автогонках был слишком скромным. Кроме того, по словам Грейси, семья поддержала ее решение начать карьеру в порно.

Грейси стала первой женщиной-пилотом, участвовавшей в серии туринговых гонок Supercars. В 2017-м после ряда неудачных результатов и трудностей с поиском финансирования австралийка была заменена другим пилотом.

Источник: Лента.Ру