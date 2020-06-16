Стюардесса раскрыла опасность подаваемого на борту самолета напитка

Анонимная стюардесса раскрыла опасность одного из напитков, подаваемых пассажирам на борту самолета. Ее слова приводит издание Daily Express.

Так, по заверениям девушки, путешественникам не стоит заказывать клюквенный сок, поскольку в нем содержится слишком много сахара. Она отметила, что морс в самолетах почти никогда не бывает свежевыжатым, так как сохранять его свежим невозможно и стюардессы подают туристам соки из пакетов.

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Уточняется, что содержание сахара в 300 миллилитрах клюквенного напитка превышает допустимую для человека суточную норму.

В мае другая неизвестная стюардесса раскрыла опасность употребления кофе и других напитков на борту самолета. По словам бортпроводницы, члены экипажа используют для приготовления большинства из них водопроводную воду. Также неизвестно, насколько часто подвергаются очистке резервуары для транспортировки и кипячения.

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Источник: Лента.Ру