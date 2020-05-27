Стюардесса рассказала об опасности напитков на борту самолета

Стюардесса, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала изданию Express, почему стоит отказываться от употребления кофе или чая на борту самолета.

В первую очередь она отметила, что для приготовления горячих напитков используется водопроводная вода. При этом исследования не раз показывали наличие в такой воде кишечной палочки и разных бактерий.

Кроме того, по словам женщины, резервуары для транспортировки и кипячения воды в самолетах редко чистят.

Бортпроводница добавила, что качество воды на борту очень низкое. Пассажирам и экипажу она советует даже не мыть руки после туалета, а обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

13 мая стюардесса на условиях анонимности рассказала, почему еда на борту самолета может быть опасной для здоровья. По ее словам, часто еда в самолете несвежая.