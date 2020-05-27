Стюардесса рассказала об опасности напитков на борту самолета

27 мая 2020     15
Стюардесса рассказала об опасности напитков на борту самолета

Стюардесса, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала изданию Express, почему стоит отказываться от употребления кофе или чая на борту самолета.

В первую очередь она отметила, что для приготовления горячих напитков используется водопроводная вода. При этом исследования не раз показывали наличие в такой воде кишечной палочки и разных бактерий.

Кроме того, по словам женщины, резервуары для транспортировки и кипячения воды в самолетах редко чистят.

Бортпроводница добавила, что качество воды на борту очень низкое. Пассажирам и экипажу она советует даже не мыть руки после туалета, а обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

13 мая стюардесса на условиях анонимности рассказала, почему еда на борту самолета может быть опасной для здоровья. По ее словам, часто еда в самолете несвежая.

Источник: Газета Известия

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