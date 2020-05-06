Стоимость нефти WTI поднялась выше $25 впервые с 9 апреля

Цена фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше $25 за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.39 мск, июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 23%, до $25,08, сообщает «РИА Новости».

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 23.42 мск поднималась на 15,15% – до $31,32 за баррель.

Цены на нефть на мировых рынках перешли к росту утром в пятницу, 1 мая, на фоне вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению уровня добычи сырья. Добыча сокращена почти на 10 млн баррелей в сутки.

В конце апреля в ОПЕК спрогнозировали рост цен до $40. Такого уровня стоимости в организации ожидают уже к середине 2020 года.