Сторонники теории заговора атаковали сотовые вышки ради спасения от коронавируса

26 мая 2020     20
Сторонники теории заговора атаковали сотовые вышки ради спасения от коронавируса

В Великобритании за время режима самоизоляции было атаковано как минимум 90 сотовых вышек. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на данные Ассоциации операторов мобильной связи MobileUK.

В организации отметили, что местные сторонники теории заговора пытались вывести из строя вышки 5G, которые, по их мнению, способствуют распространению коронавируса. При этом лишь часть из поврежденных установок передавала сигнал стандарта 5G.

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Ложная информация о влиянии телекоммуникационных сетей на Covid-19 распространяется в соцсетях, заявили в MobileUK. «Теории, которые распространяются о 5G, не имеют никаких научных оснований и не основаны на достоверной научной теории», — говорится в сообщении.

В MobileUK также предупредили, что повреждение сотовых вышек не только не останавливает распространение коронавируса, но и может привести к дополнительным рискам для здоровья граждан, которые будут лишены возможности оперативно обратиться за помощью. «Люди должны понимать, что, разрушая эти вышки, они фактически подвергают риску свои жизни», — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что жители Ростова-на-Дону окружили сотовую вышку, испугавшись заразиться от нее коронавирусом из-за вредного излучения. Горожане устроили так называемый сидячий митинг, чтобы к вышке не подключили оборудование.

Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава России Владимир Чуланов в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» сообщил, что никакие радиоволны, в том числе от вышек связи 5G, не могут способствовать распространению коронавируса.

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Источник: Лента.Ру

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