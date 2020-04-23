Страховщики спрогнозировали рост мошенничеств с каско, ДМС и имуществом

В России участятся случаи мошенничества в страховании имущества и ответственности и страховании жизни, ДМС и ВЗР из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс 23 апреля.

«Тренды по перетеканию мошенников из автострахования в другие виды страхования мы наблюдали давно. Однако нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, резко увеличит скорость этих трендов: мошенники гораздо активнее будут осваивать новые территории», — приводит слова Игоря Юргенса пресс-служба ВСС.

Президент организации отметил, что если доля мошенничества, приходившаяся на ОСАГО, в 2019 году составляла 87%, то в 2020-2022 гг по прогнозам ВСС она снизится до 75%. При этом на мошенничество по каско в 2019 году приходилось 8% всех случаев, а в 2020-2022 придется 10%.

Резко увеличится доля случаев мошенничества в страховании имущества и ответственности. Если в 2018 и 2019 гг на эти виды страхования приходилось всего 2% всех случаев, то в 2020-2022 гг их доля возрастет сразу до 8%.

Аналогичного резкого роста случаев мошенничества ВСС ожидает по договорам ДМС, страхования жизни и страхования выезжающих за рубеж. Если в 2018 году на все эти виды приходился всего 1% случаев страхового мошенничества, в 2019 году — 2%, то в 2020-2022 гг на них будет приходится уже 7% всех случаев мошенничества.

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что в условиях самоизоляции россияне наиболее активно страхуют банковские карты, здоровье и автомобили.

По данным на 23 апреля, в России 62 773, из них 4774 — за последние сутки. C начала эпидемии 4891 человек выздоровел, 555 умерли.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.