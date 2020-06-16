Страны ОПЕК+ в мае выполнили соглашение на 89% от плана

Страны ОПЕК+ в мае выполнили соглашение о сокращении добычи на 89% от плана. Это следует из отчета Международного энергетического агентства, сообщает 16 июня ТАСС.

В итоге с рынка углеводородов удалось убрать 8,6 млн баррелей в сутки из ранее запланированных 9,7 млн баррелей. Эффективнее всех сократили добычу нефти Саудовская Аравия, Россия и Алжир, отстали Ирак, Нигерия и Казахстан.

Саудовская Аравия выполнила свою квоту на 100%, полностью или почти свои обязательства выполняли Алжир, Кувейт, ОАЭ. Наполовину договоренности выполняли Ирак (46%), Габон (40%). Нигерия и Ангола достигли только 74% своих квот.

Не входящие в ОПЕК страны, участвующие в соглашении, напротив, сокращали добычу добросовестнее партнеров из ОПЕК. Так, Россия выполнила условия соглашения на 97% от плана, снизив добычу до 8,56 млн б/с. Близок к плану оказался и Азербайджан (96%). На 65% свою квоту перевыполнила Мексика, которая отказалась сокращать добычу на более 100 тыс баррелей в сутки.

6 июня страны — участницы ОПЕК+ единогласно согласились продлить текущий договор о сокращении нефтедобычи до конца июля. 8 июня директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов на пресс-конференции сообщил, что формат продления сделки ОПЕК+ выгоден России.

В сумме сокращение производства составит 9,6 млн баррелей в сутки. Большая часть снижения придется на долю Саудовской Аравии и России.

После продления сделки нефть марки Brent впервые за долгое время подорожала до $40. Договоренности, однако, являются уязвимыми, и в будущем сделка может быть сорвана, считают эксперты.