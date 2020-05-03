Стрельба произошла на границе КНДР и Южной Кореи

КНДР и Южная Корея обменялись выстрелами на границе в демилитаризованной зоне, сообщает 3 мая агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Как заявили, военные Южной Кореи, Север первым открыл огонь. После этого южнокорейская сторона сделала несколько предупреждений по громкоговорителю и сделала предупредительные выстрелы

«Около 7:41 (1:41 мск) выстрелы поразили охранное подразделение в центральном пограничном городе Червон», – говорится в сообщении.

Данные о пострадавших не поступали.

Военные добавили, что связались с КНДР, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и предотвратить дальнейшие инциденты.

Однако посты приведены в повышенную готовность.

В отношениях Сеула и Пхеньяна с 2018 года наблюдается потепление. Лидер КНДР Ким Чен Ын и южнокорейский президент впервые в истории провели совместные личные переговоры, а спортсмены двух стран вместе участвовали в Олимпиаде.