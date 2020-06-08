Стрелявшего из окна дома по прохожим жителя Москвы ранили при задержании

Стрелявшего из окна дома на улице Строителей в Москве мужчину задержали бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Стрелявший задержан, он получил ранение», — сказал собеседник агентства.

Раненого подозреваемого положили на носилки и погрузили в карету скорой помощи, после чего она уехала с места событий. На месте происшествия работают сотрудники МВД и Росгвардии.

7 июня около 22:00 на улице Строителей, дом 5 на юго-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из неустановленного оружия. Пострадали двое прохожих. По словам очевидцев, стрельба во дворе дома продолжалась не менее 20 минут. СК по факту стрельбы возбудил уголовное дело о покушении на убийство хулиганстве.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на свой источник в органах, стрелок был нейтрализован в результате штурма квартиры.

Источник: Лента.Ру