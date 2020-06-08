Стрелявшего по людям с балкона мужчину задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который вечером в воскресенье, 7 июня, открыл огонь по людям в Москве.

Инцидент произошел на улице Строителей. В результате стрельбы пострадали два человека: мужчина, который получил ранение в ногу, и женщина, раненая в руку. Информацию о пострадавших подтвердили в ГУ МВД по столице.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство после происшествия.

Камера наблюдения сняла момент стрельбы. Люди стояли у подъезда во дворе и ждали такси, когда раздались выстрелы.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, личность стрелявшего, предварительно, удалось установить: выстрелы производились из квартиры Дмитрия Павлова. Жильцы рассказали, что он бывший директор завода «Серп и Молот».