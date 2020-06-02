Стрессовая седина может исчезнуть самостоятельно

2 июня 2020     5
Стрессовая седина может исчезнуть самостоятельно

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что седина может быть напрямую связана со стрессами и при этом волосы могут вернуть себе цвет, сообщила в понедельник,1 июня, газета The Daily Mail.

В ходе исследования оказалось, что уменьшение количества стресса в жизни не только приостанавливает процесс поседение, но и может пустить его в обратном направлении. Волосы могут вновь обрести изначальный цвет. При этом исправить проблему можно лишь в том случае, если она возникла недавно.

По мнению авторов работы, корни седины лежат в изменениях метаболических сигнальных путей белков в организме. На эти пути оказывают сильное влияние гормоны, которые производятся под воздействием сильного стресса.

Исходя из этого получается, что чем меньше стресса в жизни человека, тем ниже давление. В ходе эксперимента ученые брали волосы с голов добровольцев и с помощью специальных визуальных технологий определяли пигменты. Новый метод анализа волос похож на изучение колец в срезе дерева, по которым оценивают его возраст.

Исследователи ожидали увидеть седеющие волосы у основания, так как волосы растут от головы, а не от кончика, но, когда они взяли почти 400 волос у 14 человек, они обнаружили обратное. Некоторые волосы были седыми на кончике, но были окрашены у основания.

По мнению ученых, это означает, что волосы поседели, а затем необъяснимо перестали седеть и вернулись к своему нормальному цвету.

Используя известные темпы роста волос, они смогли проследить, когда волосы человека поседели. Было обнаружено, что периоды появления седины соответствовали повышенному уровню стресса, и переход от белого цвета волос к окрашенному происходил, когда стресс был ослаблен.

Например, один участник исследования отправился в отпуск, и цвет волос вернулся.

Другие факторы, влияющие на потерю цвета волосами, являются генетика и курение, и тогда снятие стресса не будет обращать вспять процесс поседения.

В начале апреля цирюльник мужской парикмахерской «Усачи» Михаил Потапов дал рекомендации российским мужчинам, оказавшимся на самоизоляции, о том, как отрастить себе стильную бороду.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Стрессовая седина может исчезнуть самостоятельно
Стрессовая седина может исчезнуть самостоятельно

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что седина может быть напрямую связана со стрессами и при этом волосы могут вернуть себе …


Шанс США увидели в «бездушии»
Шанс США увидели в «бездушии»

Глава исследовательской компании DataTrek Research Николас Колас проанализировал нынешнее состояние фондового рынка США и увидел его будущее в «бездушии» большинства …


Американские тюрьмы закрыли из-за беспорядков в стране
Американские тюрьмы закрыли из-за беспорядков в стране

Федеральные тюрьмы США закрыли впервые за 25 лет из-за беспорядков, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. …


Оценено влияние мощнейшей вспышки на Солнце на жизнь людей
Оценено влияние мощнейшей вспышки на Солнце на жизнь людей

Мощнейшая вспышка на Солнце, которая была зафиксирована накануне учеными NASA, маловероятно может оказать влияние на жизнь людей. Об этом заявил …


Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции подъездов
Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции подъездов

05:45 Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах и на открытых пространствах населённых пунктов для борьбы с коронавирусной …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты