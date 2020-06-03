Строительство дамбы в ЕАО завершат в 2020 году

В поселке Тукалевском в Еврейской автономной области в 2020 году завершится строительство дамбы. Отставание в графике строительства произошло из-за наводнения.

Строительство началось в 2017 году в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации в 2012–2020 годах». В 2019 году работы осложнились наводнением. В 2020-м строительство дамбы должно быть закончено, сообщает ИА EAOMedia.

На данный момент работы приостановлены из-за дождей. Как только погода улучшится, подрядчик продолжит строительство. Ввод дамбы в эксплуатацию пройдет по графику.

Ранее сообщалось, что в Якутске проводятся аварийно-восстановительные работы на дамбе, которая была повреждена во время весеннего паводка.