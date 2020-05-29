Строительство двух автостанций завершается в Туле

В Туле по поручению главы региона Алексея Дюмина идет строительство двух автостанций на улицах Октябрьская и Оборонная. Работы стартовали в декабре 2019 года и сейчас находятся на завершающей стадии.

Автостанция «Восточная» будет обслуживать восемь межмуниципальных маршрутов (в Киреевск, Шатск, Шварц, Кимовск и Болохово). Планируется, что транспортный узел будет принимать ежедневно 220 рейсов. Пассажиропоток составит до 1,5 тыс. человек в день, передает ИА «Тульские известия».

Автостанция «Северная» рассчитана на 190 рейсов в день с пассажиропотоком до 1 тыс. человек. Она будет отправлять и принимать автобусы в Москву, Венев, Новогурово, Поповку, Анишино, Берники, Ленинский, Малахово, Ревякино (всего семь межмуниципальных и три межрегиональных маршрута).