Студент после 5 месяцев отсутствия нашел в своих брюках птичье гнездо

2 июня 2020     8
Студент после 5 месяцев отсутствия нашел в своих брюках птичье гнездо

Студент профессионально-технического колледжа на востоке Китая, который вернулся в общежитие после пятимесячного карантина из-за коронавирусной инфекции, обнаружил гнездо с птенцами в своих спортивных брюках, висевших всё это время на балконе. Об этом 1 июня сообщила газета Daily Mail.

Вернувшись в колледж, он заметил большую дыру в брюках, после чего услышал щебетание птенцов. Там находилось гнездо с вылупившимися птенцами и яйцами.

«Никогда не думал, что птицы могут построить гнездо в брюках», — отметил учащийся.

Однако после обнаружения гнезда мать птенцов перестала прилетать и кормить их. Он пытался покормить их крошками сухарей, но птенцы не стали их есть. По его словам, на следующий день они погибли и он похоронил их неподалеку.

18 мая сообщалось, что жители города Ноябрьск на Ямале впервые заметили белого аиста. По словам старшего научного сотрудника Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Александра Соколова, появление на Ямале белого аиста — результат аномально ранней весны, которая отразилась на всех составляющих экосистемы.

Источник: Газета Известия

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