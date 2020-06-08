Студентка пожаловалась на шутившего об оргиях учителя и запустила расследование

8 июня 2020     10
Студентка пожаловалась на шутившего об оргиях учителя и запустила расследование

20-летняя студентка рассказала о запуске расследования в отношении учителя, часто отпускавшего непристойные шутки в ее адрес. Девушка пожаловалась на него после того, как 50-летний мужчина заявил, что думал о ней при просмотре порно с лесбийской оргией. Автор поста под ником Cupcake_From_Hell11 на Reddit попросила пользователей оценить правильность поступка: многие посчитали такой шаг корректным, а поведение преподавателя — непристойным.

По словам девушки, с сентября 2019 года она еженедельно посещала кулинарные курсы. Преподаватель — очень дружелюбный человек, но его чувство юмора было неоднозначным: мужчина часто подшучивал над ней и другими девушками из группы, используя сексуальные намеки.

Материалы по теме

20:21 — 15 ноября 2019

00:04 — 26 мая

Автор поста не обращала внимания на этот юмор в течение года. Однако во время последнего занятия он подозвал девушку к себе и в качестве шутки сообщил, что друг прислал ему видео, которое напомнило о ней. Затем он показал этот ролик — им оказалось порно с лесбийской оргией. Студентка призналась, что была в шоке и в замешательстве, но посмеялась над видео и не сказала ничего.

По словам Cupcake_From_Hell11, от произошедшего она почувствовала себя униженной и не могла нормально спать. Девушка позвонила сотруднице курсов и попросила устроить встречу с преподавателем, на которой она при свидетелях сказала бы ему, что он перешел границу. Однако в отношении мужчины сразу начали служебное расследование. «Сейчас у него будут проблемы из-за меня, хотя я хотела просто сделать ему предупреждение», — поделилась студентка и спросила у пользователей Reddit, правильно ли поступила.

Многие поддержали девушку. «50-летний мужчина должен знать, что показывать студентке порно — это не шутка», — написал Gangster-napper и добавил, что не она создала преподавателю проблемы, а он сам. «Он заслуживает этого. Он занимается харассментом студенток, но это сходит ему с рук», — отметил Elenacgi. Пользователь с ником havealaugh16 заметил, что не стоит платить преподавателю, который смотрит порно во время занятий.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Черчесов посетил матч «Локомотива» и «Динамо»
Черчесов посетил матч «Локомотива» и «Динамо»

7 июня 2020, 23:02 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил товарищеский матч между «Локомотивом» и «Динамо». РИА …


В Думе предложили освободить часть абитуриентов от платы за общежитие
В Думе предложили освободить часть абитуриентов от платы за общежитие

06:00 Дмитрий Рункевич Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил предоставлять места в общежитиях на период вступительной кампании иногородним абитуриентам, чьи родители …


Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса
Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса

Почти каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты …


Раскрыты возникшие из-за коронавируса новые привычки россиян
Раскрыты возникшие из-за коронавируса новые привычки россиян

Российские туристы раскрыли новые привычки, которые возникли у них во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом …


Студентка пожаловалась на шутившего об оргиях учителя и запустила расследование
Студентка пожаловалась на шутившего об оргиях учителя и запустила расследование

20-летняя студентка рассказала о запуске расследования в отношении учителя, часто отпускавшего непристойные шутки в ее адрес. Девушка пожаловалась на него …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты