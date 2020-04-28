Студентка сбросила 21 килограмм за 10 месяцев и раскрыла секреты похудения

Студентка из Индии рассказала о том, как ей удалось за 10 месяцев сбросить 21 килограмм, и раскрыла секреты похудения. О ней пишет издание Times of India.

21-летняя Самикша Наги (Sameeksha Nagi) решила похудеть, когда весила 76,6 килограмма при росте 160 сантиметров. «Было время, когда меня совершенно не волновали мои здоровье и вес, — утверждает она. — Я ела нездоровую пищу и не думала о последствиях. Килограмм прибавлялся за килограммом, я с трудом натягивала одежду и начала ощущать последствия нездорового образа жизни. Когда люди стали позволять себе непрошеные комментарии о моем весе, я подумала: “Довольно”».

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Девушка стала заниматься спортом и села на диету. «Самым важным изменением в моем образе жизни был отказ от больших порций еды, — говорит она. — Я поставила перед собой цель тщательно следить за размером порций и есть только приготовленное дома».

По ее словам, на завтрак она делает вареные яйца, омлеты, бутерброды с черным хлебом, кашу из далии или блины из нутовой муки. Ее полдник состоит из тарелки овощей, порции салата, одного или двух чапати (индийских лавашей) и йогурта. На обед студентка съедает тарелку дала (пряного супа-пюре из разваренных бобовых), чапати и овощи и заканчивает стаканом молока.

«После множества неудачных попыток я поняла, что есть четыре секрета похудения, — объясняет Наги. — Вот они: целеустремленность, сила воли, терпение и здоровая диета. Хотя упражнения очень важны, чтобы сбросить вес и поддерживать физическую форму, достичь цели без силы воли и целеустремленности невозможно».

Ранее сообщалось, что весивший больше двух центнеров геймер из английского города Джиллингем, графство Кент, похудел в два раза и стал инструктором по личностному росту. Он сбросил 32 килограмма благодаря здоровому питанию и упражнениям, а затем избавился от оставшегося лишнего веса после операции по желудочному шунтированию.

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Источник: Лента.Ру