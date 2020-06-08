Студентка торговала кружевными пижамами и заработала миллион за время карантина

Австралийская студентка начала торговать кружевными пижамами и заработала больше миллиона рублей за время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя Бриджит Биднер (Bridgette Bidner) рассказала, что решила создать собственный бренд One Empire в 2018 году, поскольку не могла найти пижаму, которая подходила бы ей по цене и качеству. Тогда студентка основала компанию, которая занимается производством удобных недорогих топов и шорт из натуральных тканей.

«Мы продвигали наши пижамы, как незаменимую вещь для дома, что и повлияло на количество заказов», — заявила предпринимательница. В результате, по ее словам, за последние два месяца продажи марки выросли и достигли 20 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). Отмечается, что при таком темпе роста компании, к концу года ее доход будет равен миллиону долларов (68 миллионов рублей).

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Основательница One Empire отметила, что при разработке дизайна пижам она вдохновлялась примерами других изделий на сайте Pinterest. Кроме того, Биднер подчеркивает, что ей не нравятся принты, поэтому в ассортименте ее бренда представлены только однотонные комплекты из атласной ткани разных цветов.

В июне стало известно, что другие жительницы Австралии выставили на продажу маску для груди собственного производства и разбогатели почти на 70 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей) за день. Сестры Бьянка и Бриджет Роччано (Bianca and Bridgett Roccisano) создали свой бренд Booby Tape в 2018 году и за первый год заработали миллион долларов (70 миллионов рублей).

Источник: Лента.Ру