Субботник провели на турмаршруте в Корсаковском районе Сахалина

В Корсаковском районе Сахалинской области провели субботник на туристическом маршруте. В экологической акции приняли участие около 100 человек.

Как ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона, мусор убирали сотрудники Сахалинского туристско-информационного центра, министерства экологии, депутаты, туроператоры и волонтеры. Мероприятие организовали региональное агентство по туризму и администрация Корсаковского городского округа.

В районе проходит большое количество приоритетных туристических маршрутов, поэтому здесь провели субботник в первую очередь в преддверии летнего сезона.

По словам руководителя регионального агентства по туризму Натилии Пахолковой, до конца мая планируется провести уборку еще на нескольких маршрутах. 24 мая пройдет субботник на пляже в Аниве, а затем на маяке Анива, озере Буссе, мысе Евстафия и в бухте Тихой.