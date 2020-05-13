Суд оштрафовал предоставивших квартиру для вечеринки на карантине уральцев

Свердловский областной суд оштрафовал двух жителей Екатеринбурга за предоставление жилплощади под «закрытую вечеринку» во время действия режима самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба суда в среду,13 мая.

По данным суда, группа «уставших от самоизоляции» людей решила в ночь на 18 апреля провести вечеринку в съемной квартире дома по Московской улице. На встрече, приглашения на которую рассылались через соцсети, присутствовали десять человек. Видео с вечеринки попало в социальные сети и привлекло внимание правоохранительных органов, передает «РИА Новости».

Молодой человек и девушка, которые предоставили помещение, признаны виновными по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Каждого из них оштрафовали на 1 тыс. рублей. У них есть десять суток на то, чтобы обжаловать постановление.

По информации kp.ru, организатором вечеринки стал известный в регионе деятель клубной культуры Стас Словиковский. Он признался в содеянном, попросил прощения и призвал горожан соблюдать самоизоляцию и не ходить на подпольные мероприятия. Несмотря на раскаяние, ему грозит штраф до 30 тыс. рублей, отмечает издание.