Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Суд вынес решение о домашнем аресте актера Михаила Ефремова до 9 августа, накануне ставшего участником смертельного ДТП в центре Москвы. Таким образом, удовлетворено ходатайство следствия, передает корреспондент «Известий» из здания суда.

Меру пресечения артист будет отбывать по адресу Москва, Плотников переулок до 4/5, квартира 7. Ефремов с решением согласен.

В ответ на вопрос журналистов, признает ли он себя виновным, актер утвердительно покивал головой.

В зале суда он находится в маске, но без перчаток. Представители прессы надели защитные средства для лица и рук, на входе им измерили температуру. Члены семьи актера на суде не присутствуют.

«Это все чудовищно, что произошло. Со следствием мы поговорили, я согласен на домашний арест», — заявил актер.

Ранее во вторник стало известно об отмене артисту подписки о не выезде и задержании фигуранта уголовного дела о ДТП полицией.

ДТП с участием внедорожника, которым управлял Ефремов, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в российской столице Автомобиль протаранил фургон Lada, управлявший им 58-летний курьер Сергей Захаров скончался в НИИ имени Склифосовского.

Сам артист серьезных повреждений не получил. По словам очевидцев, Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения и едва стоял на ногах, а также высказывал намерение вылечить Захарова, заявляя, что у него «денег до… (нецензурно)».

После смерти пострадавшего уголовное дело переквалифицировали на более тяжкий состав — с ч. 2 ст. 264 УК РФ на ч. 4 той же статьи («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Во вторник стало известно, что в организме Ефремова обнаружены наркотики, сообщил РЕН ТВ. В моче артиста есть следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.