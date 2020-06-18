Суд снова отменил решение горсовета Харькова о проспекте маршала Жукова

18 июня 2020     9
Суд снова отменил решение горсовета Харькова о проспекте маршала Жукова

Харьковский окружной административный суд во второй раз признал незаконным и отменил решение администрации города о возвращении имени маршала СССР Георгия Жукова проспекту Петра Григоренко.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», истцом в процессе областная организация «Свобода». Иск удовлетворил судья Андрей Слиденко, решение суда может быть обжаловано.

Проспект маршала Жукова в Харькове переименовали в проспект Григоренко еще в 2016 году. Так власти выполняли закон о декоммунизации. Весной 2019 года на сайте горсовета появилась петиция о возвращении прежнего названия.

Документ поддержал мэр города Геннадий Кернес и местные жители, в итоге горсовет вернул проспекту прежнее название.

Однако осенью 2019 года Харьковский окружной административный суд отменил это решение горсовета. Администрация подала апелляцию, но в ноябре 2019 года ее проиграла. Зимой 2020 года горсовет Харькова снова вернул проспекту имя советского маршала.

Как пояснил Кернес, решение горсовета не противоречит закону о декоммунизации, поскольку не распространяется на памятники, связанные с освобождением Украины от нацистов.

Источник: Газета Известия

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