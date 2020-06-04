Суд запретил Варваре Карауловой выходить из дома по ночам до 2029 года

Кунцевский районный суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой до 2029 года. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Жителей Коктебеля не было на обсуждении коктебельской набережной Общественное обсуждение 3 июня по материалам оценки воздействия на окружающую среду объекта строительства «Реконструкция набережной в пгт. Коктебель г. Феодосия …



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