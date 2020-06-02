Судмедэкспертиза подтвердила насильственную смерть Джорджа Флойда

2 июня 2020     20
Судмедэкспертиза подтвердила насильственную смерть Джорджа Флойда

Афроамериканец Джордж Флойд умер в результате остановки сердца и дыхания (кардиопульмонарный шок), вызванной приемами, которые использовали полицейские во время его задержания в Миннеаполисе (американский штат Миннесота). Об этом сообщили в Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.

Судмедэксперты установили, что 46-летний мужчина был убит. Отмечается, что примененные полицейскими способы усмирения во время задержания, в том числе давление на шею, усугубили кардиопульмонарный шок.

Уточняется, что вывод о насильственном характере смерти Флойда является нейтральной формулировкой, которая не отражает чью-либо виновность или преднамеренность действий, пишет CBS News.

Кроме того, в крови Флойда были обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин.

Ранее 1 июня адвокат семьи погибшего Бен Крамп заявил, что независимые эксперты провели вскрытие тела Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США. Их исследование показало, что причиной его смерти стало удушье.

Волна беспорядков охватила США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и взяли начало массовые протесты.

После случившегося полицейские утверждали, что Флойд оказывал сопротивление при задержании. Однако позднее в Сети было опубликовано видео, доказывающее обратное. На его кадрах видно, как четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, а один из них, белый мужчина, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.

Источник: Газета Известия

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