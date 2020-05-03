Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам

3 мая 2020     18
Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам

Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», подошел к берегам России. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder.

«Академик Черский» встал на якорь в порту Калининграда накануне вечером.

Судно вышло из порта Находки в середине февраля. На фоне заявлений России о возможности достроить «Северный поток-2» своими силами предполагалось, что оно направится в Балтийское море. Однако вначале трубоукладчик направился к югу Африки, чтобы, по всей видимости, избежать захода в Суэцкий канал.

Прибыв на Канарские острова, «Академик Черский» объявил следующим пунктом назначения египетский Порт-Саид, что заставило предположить о его намерении вернуться на Дальний Восток. Но вместо этого судно направилось в Северное море и позднее указало портом назначения Находку. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что таким образом трубоукладчик пытается избежать быстрого введения против него санкций, что могло затруднить проход через проливы.

Источник: Лента.Ру

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