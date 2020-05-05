Superjet совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский Superjet совершил экстренную посадку в Шереметьево, причиной стал отказ левого двигателя. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Самолет вылетел в Саратов, однако после обнаружения неполадки экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета и в 07:16 совершил посадку. Пострадавших нет.

Уточняется, что SSJ-100 вылетел примерно в 06:45. В воздухе он пробыл около получаса, сделав несколько кругов перед посадкой. Самолет будет осмотрен технической службой, причины инцидента устанавливаются.

5 мая 2019 года один из SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика. Но следствие опровергло версию о неисправности самолета.

По данным СК, командир экипажа провел грубую посадку на взлетно-посадочную полосу. В результате его действия привели к разрушению и возгоранию самолета. Пилот отвергает выводы следствия, назвавшего его виновником авиакатастрофы. В авиакатастрофе погибли 40 пассажиров и один член экипажа, еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

Источник: Лента.Ру