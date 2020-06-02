Супруги похвастались продажей квартиры и привлекли вора

2 июня 2020     9
Супруги похвастались продажей квартиры и привлекли вора

В Белоруссии ночью в дом к супружеской паре проник вор и, не найдя ценностей, начал душить спящего хозяина. Злоумышленника привлекли его хвастливые рассказы о недавней продаже квартиры: похититель думал, что в доме после сделки хранится приличная сумма денег. Об этом сообщается на сайте МВД Республики Беларусь.

История произошла в Ганцевичском районе. Ранним утром мужчина взломал окно и принялся обыскивать комнаты. Жильцы в это время спали. Не найдя ничего ценного, вор принялся душить хозяина веревкой, требуя деньги. Но его супруга проснулась и помогла мужу отбиться. Похититель, не ожидая такого отпора, испугался, бросил армейский вещмешок и убежал.

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00:02 — 24 апреля

На вещмешке были написаны фамилия и инициалы некого военнослужащего, однако тот заявил, что перед демобилизацией сдал все на склад. Когда начали проверять солдат в этой же части, то вскоре нашли злоумышленника — им оказался 29-летний знакомый потерпевшего. Мужчина периодически пользовался вещмешком и хранил его в бытовке на работе, забрав его себе после срочной службы.

Как рассказал подозреваемый, он думал, что хозяин дома хранит крупную сумму денег: недавно тот продал квартиру, о чем охотно рассказывал односельчанам. В надежде получить «легкие деньги» мужчина решился на преступление. Чтобы остаться неопознанным, он основательно подготовился: надел шапку и медицинскую маску, изменил голос. Но неожиданно активное сопротивление пары вывело его из равновесия и вынудило ретироваться. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее квартирного вора в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) удалось поймать с помощью GPS — злоумышленник забыл отключить геолокацию на своем телефоне и попался полицейским.

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Источник: Лента.Ру

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