Свидетель пожаловался ФСБ на угрозы от боевика главного киллера России

Константин Скрыпник, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако), рассказал ФСБ о поступающих ему угрозах. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, на телефон 17-летнего сына Скрыпника пришло сообщение: «Передай отцу, если он не заткнет рот у Боева [фамилия одного из следователей по делу], то замолчит навсегда». Угроза сопровождалась фотографией главного киллера из банды Джако — Руслана Юртова, который сейчас находится в СИЗО.

Как уточняет издание, Скрыпнику принадлежала московская гостиница «Арт Отель», которую банда Гагиева использовала как штаб-квартиру, поэтому мужчина был свидетелем многих встреч бандитов. На следствии он дал изобличающие показания на боевиков Джако.

По версии следствия, Аслан Гагиев создал свою группировку в 2007 году. В ее состав входили около 30 человек, которые совершили ряд громких убийств в Москве и на территории Северной Осетии.

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Источник: Лента.Ру