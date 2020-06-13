Священник превратил церковь в бар в знак протеста

Евангелическая церковь в Аргентине открылась под видом бара после пандемии коронавируса в стране. Это было сделано в знак протеста против запрета на религиозные службы, который остается в силе, несмотря на постепенное открытие других мероприятий. На случай обратила внимание газета The Guardian.

Внутри церкви, расположенной в Сан-Лоренсо (провинция Санта-Фе), были размещены барные столы, а пасторы, одетые как официанты, несли библии на своих подносах во время фальшивой службы. Данное мероприятие является призывом к тому, чтобы в Аргентине вновь разрешили проведение религиозных служб.

Пастор Даниэль Каттанео, который также был облачен в форму официанта, сказал, что на сегодняшний день «молитвенный бар», кажется, единственный способ служить слову Божьему. «Теленка в сухарях подадут за столиком четыре, а слово Божье прозвучит из дома Господа ко всем народам», — пошутил он.

Каттанео отметил, что они пытаются отстоять свое конституционное право — исповедовать свою веру. «Бары могут открываться, магазины могут открываться, почему они дискриминируют нас?» — возмутился пастор.

Провинция Санта-Фе, где расположена церковь, особенно успешно сдерживала распространение вируса и начала возобновлять деятельность, включая открытие баров. Однако церквям по-прежнему разрешено принимать не более 10 человек на службу.

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Источник: Лента.Ру