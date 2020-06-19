Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест

19 июня 2020     11
Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест

Арестованный актер из Уссурийска, играющий роль вымышленного депутата Виталия Наливкина, не планирует обжаловать решение суда. Об этом РИА Новости рассказал автор проекта Андрей Клочков.

«Смысла обжаловать решение нет, потому что актер уже скоро выйдет, а мы его встретим. Наша задача — привлечь внимание к этому инциденту, чтобы исключить возможность попытки запустить это (дело) по новому кругу», — сказал он.

Также Клочков рассказал, что актер в изоляторе чувствует себя нормально. «Он знает, что за ним серьезная поддержка народа», — отметил режиссер.

Ранее депутат заксобрания Приморья Дмитрий Новиков (ЕР) вступился за актера и предложил ему юридическую и депутатскую помощь. Решение суда еще не вступило в законную силу, есть 10 дней на его обжалование с момента вручения постановления актеру. В суде не раскрыли подробностей административного дела.

Актера заподозрили в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали 15 июня. Позднее его арестовали на
пять суток. Клочков рассказал «Ленте.ру», что «с точки зрения закона не могут нам ничего предъявить, кроме мелкого штрафа. Поэтому они решили действовать такими методами. Просто привезли в суд, впаяли пять суток за якобы нецензурную брань», — прокомментировал он задержание актера.

Позднее выяснилось, что актером оказался 44-летний разнорабочий Андрей Неретин. По словам его близкой подруги Влады Куцевой, Неретин воспитывался в интернате в Красноярском крае. В юности он сидел в тюрьме за угон фургона. После окончания срока будущий актер переехал в Якутск, а оттуда — в Приморский край. В Уссурийске Неретин занимался грузоперевозками, работал на дачах местных жителей. Сейчас за один ролик Неретин получает 1,5 тысячи рублей.

Источник: Лента.Ру

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