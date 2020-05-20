Сын Трампа показал мем про крокодила, педофила и Байдена

20 мая 2020     9
Сын Трампа показал мем про крокодила, педофила и Байдена

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший запостил мем в своем Instagram, на котором изображены бывший вице-президент США Джо Байден и крокодил, который называет Байдена педофилом. Об этом пишет Independent.

Мем состоит из двух картинок с подписями, звучащими в рифму. На верхней картинке изображен сам Байден, говорящий «до скорой встречи, крокодил» («see you later, alligator»), а на картинке снизу изображен крокодил, отвечающий политику «скоро, педофил» («in a while, pedophile»).

Трамп-младший за выходные опубликовал несколько мемов с политиком и попытался не заострять внимания на посте с крокодилом, называющим Байдена педофилом, утверждая, что это просто шутка.

В правой среде в течение многих лет ходят необоснованные обвинения в педофилии в адрес бывшего вице-президента США является педофилом, часто сопровождаемые мемом «жуткий Джо».

Выступая в виртуальной ратуше Yahoo во вторник, 19 мая, Байден сказал, что Трамп-младший, распространяющий ложную информацию в интернете, использует тактику, которую он ожидает от Трампа-старшего. «Это ненормально. Но он сын своего отца», — сказал предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии США.

На вопрос, будет ли Байден бороться с обвинениями аналогичным способом в ходе предвыборной кампании 2020 года, бывший вице-президент США отметил, что «не хочет опускаться в грязь с этими парнями».

Во вторник, 19 мая, сын президента США ответил Байдену, сказав, что никогда не обвинял бывшего вице-президента США в том, что он педофил, но все же предполагает, что он неадекватен в отношении детей.

Около месяца назад бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила его в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Бывший вице-президент США отверг все обвинения и заявил, что ничего подобного никогда не происходило.

Источник: Лента.Ру

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