Таксист пожаловался на кашляющую пассажирку и умер от коронавируса

Водитель Uber из Лондона скончался от коронавирусной инфекции после того, как пассажирка несколько раз кашлянула в его автомобиле. Об этом сообщает издание Daily Star.

33-летний Айуб Ахтар (Ayub Akhtar) работал водителем Uber, был здоров и находился в хорошей физической форме. К нему в такси села пассажирка, которая кашляла у него за спиной. Он переживал из-за произошедшего и рассказал об этом семье. Через несколько дней после этого у Ахтара появились симптомы, похожие на признаки заражения коронавирусом.

Брат Ахтара Яссер (Yasser) рассказал, что слышал, как он с трудом дышит и кашляет по ночам в своей спальне. Его состояние ухудшалось. Когда Ахтар не мог дышать самостоятельно, его госпитализировали. 3 апреля он скончался в больнице в одиночестве.

Перед смертью мужчина отправил родным текстовое сообщение, в котором рассказал, что ему страшно и попросил семью молиться за него.

По исламским традициям, тело умершего должно быть захоронено в течение дня или двух. Но из-за текущей ситуации с угрозой распространения коронавируса семья до сих пор не видела тело Ахтара.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса из американского города Детройт, штат Мичиган, скончался от коронавирусной инфекции нового типа вскоре после того, как опубликовал в соцсети гневное видео, на котором ругал кашляющую пассажирку. Он посетовал, что некоторые пассажиры садятся в автобус и кашляют, не прикрывая рот, и их не заботит безопасность окружающих в условиях пандемии.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру