Таксисты смогут проверить наличие цифрового пропуска у пассажира

Водители такси будут проверять у пассажиров наличие цифрового пропуска. Об этом в субботу, 1 апреля, ТАСС сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Водители такси смогут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира через мобильное приложение», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для поездок на любом видео транспорта, включая такси, потребуется цифровой пропуск. Оформит его можно с 13 апреля через портал мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

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