Тактаров рассказал о состоянии отца Нурмагомедова

27 апреля 2020     7
Тактаров рассказал о состоянии отца Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров связался с представителями российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который поступил в больницу с пневмонией. Об этом он рассказал во время прямого эфира в Instagram.

Отвечая на вопросы подписчиков 52-летний Тактаров отметил, что уже поговорил с командой Нурмагомедова. «Состояние у Абдулманапа стабильное. Все у него должно быть в порядке», — заявил он.

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21:47 — 23 апреля

25 апреля Тактаров пожелал здоровья Нурмагомедову и упомянул о планах поговорить с тренером. До этого бывший спортсмен столкнулся с негативной реакцией в социальных сетях из-за его слов, которые были интерпретированы как нападки на кавказцев.

В частности, Тактаров упомянул «ваххабита», который не считает его первым обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Многие посчитали, что актер имеет в виду Хабиба Нурмагомедова. Кроме того, Тактаров высоко отозвался о русском военачальнике Алексее Ермолове, чья личность негативно воспринимается среди представителей Северного Кавказа.

Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, который стал чемпионом UFC в 2018-м.

Источник: Лента.Ру

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