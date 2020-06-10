Тарасова заявила о «грязи и подлости» Башарова и отказалась простить

8 июня 2020     22
Тарасова заявила о «грязи и подлости» Башарова и отказалась простить

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала свое отношение к актеру Марату Башарову и объяснила отказ простить его. Ее слова доступны на портале bb.lv.

Тарасова вспомнила период работы в шоу «Ледниковый период». Она заявила, что не понимает, как можно разговаривать с актером.

Тренер подчеркнула, что избиение Башаровым супруги — это низость и подлость. «Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю», — заметила Тарасова.

Ранее Тарасова рассказала о том, как реагировать на критику иностранцев в адрес сборной России и, в частности, группы Этери Тутберидзе. Тренер подчеркнула, что не понимает, как «люди, которые понятия не имеют о фигурном катании, которые никогда не выигрывали, дают какие-то оценки Тутберидзе».

27 апреля стало известно, что в сети появилась петиция с требованием лишить Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России из-за его признаний в избиении бывших жен.

Источник: Лента.Ру

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