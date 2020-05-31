Тарзан ответил шуткой на предложения о новой работе

31 мая 2020     14
Тарзан ответил шуткой на предложения о новой работе

Российский артист Сергей Глушко (Тарзан) заявил, что нашел работу по специальности. Соответствующий шуточный пост он разместил в своем Instagram-аккаунте.

«Устроился на работу по специальности. В половых-то делах я соображаю», — сыронизировал Тарзан, выложив фотографию, где он позирует в образе уборщицы с половой тряпкой. Он призвал подписчиков вытирать ноги и оставлять грязь за порогом.

Ранее в СМИ появилась информация, что бодибилдер пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса. Утверждалось, что Глушко задался вопросом, почему российские власти не помогают деятелям культуры, отдавая предпочтение пенсионерам и врачам.

Сам бодибилдер опроверг эти слова, заявив, что их выдумала журналистка, которая брала у него интервью. Он выразил надежду, что девушке воздастся за клевету.

После этого ему и его жене певице Наташе Королевой предложили работу в такси. Как пишет «Комсомольская правда», Глушко также звали работать на ферму дояром. Владелец сыроварни Олег Сирота решил предоставить шанс артисту «попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками».

Источник: Лента.Ру

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