Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Российский игрок НХЛ объяснил переезд в США и пожалел соотечественников Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров объяснил свой переезд в США и рассказал об отношении к соотечественникам. Текст прямой трансляции …



Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции Королева Елизавета II обратилась к подданным с пасхальной речью, в ходе которой подчеркнула важность соблюдения режима самоизоляции в период пандемии …



Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт Заслуженная артистка России Татьяна Буланова госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник. …



Аксенов рассказал при каких условия будет снят ограничительный режим в Крыму Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к жителям полуострова с разъяснениями относительно введенных ограничений на своей официальной странице в социальной …

