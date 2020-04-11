Заслуженная артистка России Татьяна Буланова госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Источник: Лента.Ру
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Источник: Лента.Ру
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Королева Елизавета II обратилась к подданным с пасхальной речью, в ходе которой подчеркнула важность соблюдения режима самоизоляции в период пандемии …
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Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник. …
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Власти Коми призвали воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье
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