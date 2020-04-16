Телеведущие и актеры прочитают детские сказки в российской соцсети

Российская социальная сеть «Одноклассники» совместно с «СТС Медиа» запускает проект «Занятные чтения», в рамках которого известные телеведущие и актеры прочитают из дома любимые сказки, чтобы развлечь детей на самоизоляции. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Видео со сказками опубликуют 16 и 17 апреля в официальных группах телеканалов СТС, «Dомашний», «ЧЕ!» и СТС Love и в дальнейшем будут доступны в записи по хештегу #ЗанятныеЧтения. В проекте примут участие телеведущие Елена Летучая, Михаил Шац, Павел Астахов, Влад Чижов, Александр Белькович, Григорий Ляховецкий, Катя Гершуни, актрисы Анна Невская, Ольга Павловец и Юлия Такшина, экс-участницы группы «Ранетки» Женя Огурцова и Лена Третьякова.

Пока взрослые занимаются делами, работают или отдыхают дети послушают знакомые сказки: «Алиса в стране чудес», «Сказка о золотом петушке», «Свинопас», «Мишкина каша», «Элмер на ходулях», «Как муравьишка домой спешил», русская народная сказка «По щучьему велению» и другие.

Расписание эфиров доступно в афише «Дома — это ОК!»

Источник: Лента.Ру