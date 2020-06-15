Территорию Тулы обработают против борщевика

В конце мая обработка территорий против борщевика стартовала в Псковской области. В Москве к работам по ликвидации опасного сорняка приступили 15 мая.

Гашение борщевика производится специальным раствором при благоприятных погодных условиях. Общая площадь обработки составит около 60 га. Об этом сообщают «Тульские известия» .

В Туле продолжили работы по ликвидации борщевика. В течение недели пройдет обработка в Пролетарском районе.

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