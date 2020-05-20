Террористы обстреляли населенные пункты в сирийском Идлибе

Несколько населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб были обстреляны со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (организация, запрещенная в России). Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев, передает агентство «РИА Новости».

Огонь был направлен на населенные пункты Кафер-Мус, Руайха, Мааррет-Мухос и Дахр-Эль-Кебир.

За прошедшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов не зарегистрировано, добавил Журавлев.

27 апреля российский посол в САР Александр Ефимов сообщил, что ситуация в сирийском Идлибе остается напряженной. Несмотря на пандемию коронавируса, террористы продолжают устраивать провокации.

5 марта лидеры Турции и России встретились в Москве, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Сирии. Переговоры продлились более шести часов.По итогам переговоров сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В результате стороны условились о проведении совместного патрулирования в районе сирийско-турецкой границы с целью безопасности передвижения мирного населения. Патрулирование стало гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.